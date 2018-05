Reünie zet kroon op werk en eist titel op

Kampioenswedstrijden zijn vaak niet om aan te zien en spanning werkt verlammend op spelers. Dit was deze avond niet anders. De thuisploeg groef zich in en Reünie speelde te slordig om KSH te verontrusten.

Baltempo

De titelfavoriet leek bevrijd van kampioensstress en kreeg enkele goede kansen om de score te verdubbelen. De Borculoërs verzuimden echter de nekslag uit te delen en kreeg daarvoor in de slotminuut van de eerste helft de rekening gepresenteerd. KSH’er Jeroen Kampshof werd de diepte ingestuurd en schoot de bal verwoestend achter Reünie-goalie Bram Meulenveld: 1-1.

Mokerslag

Dit leek een enorme mokerslag voor de Borculose ploeg, maar Reünie stelde nog in de blessuretijd orde op zaken. Musa Dagdelen speelde zich knap vrij en haalde vernietigend uit: 1-2. Met die enorme opsteker voor Reünie zochten de teams de thee op.

In het tweede bedrijf was het Reünie wat de klok sloeg. De ploeg was verlost van alle spanning en reeg de kansen aaneen. Na tien minuten spelen maakte topscorer Jorn Geerligs aan alle onzekerheid een einde door de verlossende 1-3 binnen te tikken.