Richard Baharila versterking voor MSC

Baharila (27) is een Zwollenaar, die naar Brabant verkaste om te proberen het betaald voetbal te halen. Hij speelde voor Willem II en Helmond Sport en belandde in de zomer van 2011 bij Baronie. Dit seizoen maakte Baharila zijn rentree na een kruisbandblessure. Baronie is hard op weg naar het kampioenschap in de hoofdklasse B.