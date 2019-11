Richard Smit jaar langer bij VV Lemelerveld

VV Lemelerveld communiceert dat het met Smit een trainer in huis heeft die prima bij de vereniging en de spelersgroep past. De club heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het de succesvolle samenwerking met de trainer verder uit kan bouwen.

Smit is sinds het seizoen 2016/2017 hoofdtrainer van Lemelerveld, nadat hij in het seizoen ervoor al als assistent-trainer van Edwin Duim fungeerde. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer loodste hij zijn ploeg direct naar de titel in de derde klasse. Momenteel gaat het Smit en zijn ploeg voor de wind in de tweede klasse K (noord). Lemelerveld staat ongeslagen bovenaan en verzekerde zich recent van de eerste periodetitel.