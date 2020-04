Rick Janssen gaat voor grens van 250 duels bij Colmschate

Janssen zit al sinds 2008 in de Colmschate-selectie. Hij is nog erg gemotiveerd, wil fit blijven én mikt volgend seizoen op de mijlpaal van 250 officiële duels in de Deventer hoofdmacht. Ook een andere steunpilaar, Kevin Manenschijn, blijft. Hij kwam in 2017 over van Schalkhaar en gaat voor zijn vierde seizoen in het geelzwart.