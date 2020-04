Rick Konkelaar kiest weer voor het rode shirt van Wijhe'92

Konkelaar (24) brak door bij SV Zwolle in de derde klasse, in eerste instantie als rechterverdediger en later in het hart van de defensie. Hij keert na vijf jaar terug aan de Zandhuisweg. ,,Ik kom terug naar Wijhe’92 om de sportieve uitdaging aan te gaan en me te bewijzen op een hoger niveau. Daarnaast lijkt het mij leuk om onderdeel te zijn van een goed voetballende ploeg als Wijhe’’, stelt de nieuweling.