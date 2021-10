Risicowedstrijd bij HHC Hardenberg in de tweede divisie: ‘Het is treurig dat het zo moet’

tweede divisieHet is te gek voor woorden, maar de voetbalwedstrijd tussen HHC Hardenberg en SV Spakenburg is deze zaterdag niet voor iedereen zomaar toegankelijk. Spontaan naar De Boshoek, dat gaat dit keer niet. Het duel is aangemerkt als een risicowedstrijd.

Wie zaterdagmorgen bedenkt dat hij de thuiswedstrijd van HHC wil zien - het is best aardig weer en een lekker potje - komt bedrogen uit. Vanwege het stempeltje ‘risicowedstrijd’ dat door de clubs op het duel is geplakt is de vrije verkoop aan de kassa geschrapt. De HHC’ers hebben op donderdagavond hun entreebewijs al moeten ophalen. In Spakenburg zijn kaarten op naam aan supporters verkocht.

Die maatregelen zijn genomen omdat aanhangers van Spakenburg in de eerste wedstrijden van het seizoen voor problemen hebben gezorgd. Het bestuur van de club weert daarom de Harde Kern Spakenburg (HKS) van sportpark De Westmaat, er zijn circa 20 ‘stadionverboden’ uitgedeeld.

Zuiver beschouwd is HHC de dupe van de strenge maatregelen, het scheelt de thuisclub toeschouwers en inkomsten. Normaal gesproken is deze klassieker goed voor zeker 1500 mensen langs de lijn, nu houdt het bij 1000 bezoekers wel zo'n beetje op. ,,Er zal wat minder publiek zijn, maar we staan achter de beslissing om het zo te doen’’, zegt Arend-Jan Veurink, de voorzitter. ,,Het is rustig gebleven, en dan heb ik het liever zo dan dat we een paar kaarten meer hebben verkocht. Het is treurig, heel jammer dat het zo moet. Maar het is niet anders.’’

Op het sportpark is niets te merken van het predikaat ‘risicowedstrijd’, al zal er best een beveiligingsmannetje extra rondlopen. Vooral de toeschouwers uit Spakenburg zullen het naar de zin hebben gehad, hun ploeg maakt in de laatste acht minuten speeltijd een 3-0 achterstand op gedenkwaardige wijze nog goed (3-3).