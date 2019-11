RKAV Volendam maakt einde aan mooie reeks Berkum

Marc van der Meulen zette Berkum in de 23ste minuut op voorsprong. De aanvoerder haalde van een meter of 25 fraai uit, 1-0. Ook de gelijkmaker voor de pauze was een schitterende treffer. Uit een corner nam Joey Tol de bal in een keer op de slof, 1-1.

Na de pauze was Chris van der Meulen verantwoordelijk voor een nieuwe Zwolse voorsprong. Hij kroop in de 58ste minuut goed tussen de verdediger en de keeper in na een lange bal van broer Marc, 2-1.

Berkum kreeg kansen op een derde treffer, maar Volendam op gelijke hoogte. Jens Kras knalde de Volendamse gelijkmaker achter Huib Veurink, 2-2. Aanvoerder Maarten Woudenberg, voormalig prof van Volendam en Veendam, bezorgde zijn ploeg de overwinning in Zwolle. Een schuiver in de benedenhoek was Veurink te machtig, 2-3.