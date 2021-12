RKO kan achterover leunen, MSC winterkampioen

RKO ging na de 2-3 overwinning op Ruinerwold als nummer drie van 4A de winterstop in. Dat is een enorme luxepositie voor de ploeg die al jaren tegen degradatie vecht.

,,Voor ons is het heerlijk om elke week te kijken naar wat onze concurrenten bovenin hebben gedaan in plaats van te kijken naar wat de ploegen onderin hebben gedaan”, verwoordde trainer Ed Laagland het gevoel bij de polderploeg, die in Ruinerwold al na zes minuten met 0-2 voorstond. Van een makkelijke middag was echter geen moment sprake voor Rutten Komt Op. ,,Het was wel echt een strijd. Ruinerwold heeft een prima collectief”, vond Laagland.

Het was een compliment waar collega Johnny Wassenaar weinig voor kocht. Hij sprak van een pijnlijke nederlaag. ,,Zo goed vind ik RKO niet. Bij 1-2 zei ik op de bank nog ‘dit gaan wij niet verliezen’. Maar het gaat erom dat je de trekker overhaalt op het juiste moment en dat deden zij wel.”

Cadeautjes geven

Wat Laagland betreft had RKO die trekker nog veel vaker moeten overhalen. Hij zag zijn spelers, in de geest van de goedheiligman, elkaar veel cadeautjes geven. ,,Iets meer voor eigen succes en iets minder afleggen”, was de boodschap van de trainer. Vooruitkijkend naar de tweede seizoenshelft wil hij de verwachtingen temperen rondom RKO, de huidige nummer drie. ,,Mijn doel is om er dit jaar een mooi team van te maken en dan volgend jaar te oogsten. We hebben met de groep ook geen doelstelling besproken voor dit jaar.”

Ruinerwold richt de pijlen op de derde periode en probeert volgens Wassenaar tot die tijd ‘elke wedstrijd beter te worden’. De les die van deze laatste wedstrijd geleerd kon worden was ‘dat de wil om te winnen groter moet zijn dan de angst om te verliezen’. ,,Dat was vandaag niet zo”, constateerde Wassenaar.

Veel goals overige duels

Er werd veel gescoord in de inhaalduels die voor dit weekeinde werden ingepland. Dat leverde een paar attractieve duels op. Hardenberg ‘85, laagvlieger in de derde klasse, won met 3-4 van SVVN. Door deze verdiende en broodnodige overwinning gingen ze zodoende met een goed gevoel de winterstop in.

Een goed humeur was er ook in Espel, maar dan niet voor de thuisploeg. Het verloor met 3-4 van MSC, dat door deze overwinning ‘herbstmeister’ werd. De spanning is groot in de kop van 5G. MSC heeft twee punten meer dan stadgenoot Alcides. Dat geldt ook voor Steenwijker Boys, maar die laatste hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Derdeklasser Avereest kon niet stunten tegen Hoogeveen. De 0-1 aan het begin van de eerste helft en de 0-2 aan het begin van de tweede helft plaveiden de weg voor een makkelijke middag voor de bezoekers. In de slotfase sloeg Hoogeveen nog drie keer toe: 0-5.