RKO stelt trainer Ed Laagland aan

De oefenmeester uit Sneek, oud-trainer van Black Boys, traint straks niet alleen de A-selectie van de middenmoter in de vierde klasse, maar gaat ook aan de slag met de oudste jeugd. ,,In de loop der jaren heb ik alle jeugdteams getraind en ben ik ook werkzaam geweest als hoofdtrainer. Daarom ben ik blij dat ik bij RKO zowel de senioren als de oudere junioren mag trainen.”

Laagland is de opvolger van Posthuma, die heeft aangegeven zijn zondagen anders in te gaan vullen. Voorzitter Marc Kalkdijk: ,,Henk heeft aangegeven dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft in Rutten, maar op zondagen weer graag vrij wil zijn. Als bestuur vinden wij dit jammer, maar we hebben er wel begrip voor. We gaan voor een goede afsluiting met onze huidige en hebben vertrouwen in Ed Laagland voor het nieuwe seizoen.”