Rob Haveman treft club die hem de laan uitstuurde: ‘Bij mij zit geen oud zeer’

Het seizoen 2017-2018 is pas vier wedstrijden onderweg als het Warnsveld-bestuur besluit om Haveman op non-actief te stellen. Een verschil van inzicht tussen de technische commissie en de oefenmeester over het uit te voeren beleid luidt de ondergang in. ,,Maar bij mij zit geen oud zeer’’, verzekert Haveman. ,,Het was iets tussen de technische commissie en mij. Ik had geen problemen met de spelers. Ik heb nog regelmatig contact met ze en daarnaast speelt mijn zoontje ook in de jeugd van de Boys.’’

Zelfkritisch als Haveman is, dacht hij na of hij anders had moeten handelen. ,,Een man een man, een woord een woord. Ik heb er moeite mee als je links zegt en dan rechts gaat. Achteraf had ik hierin misschien iets makkelijker moeten zijn. Aan de andere kant ligt daar ook mijn kracht. Van tevoren een koers bepalen en daar samen aan werken. Mijn kracht is echter tegelijkertijd een valkuil.’’

Quote Een man een man, een woord een woord. Ik heb er moeite mee als je links zegt en dan rechts gaat Rob Haveman, trainer Colmschate’33

Aan het einde van het seizoen ziet Haveman dat Warnsveld onder zijn opvolger Laurens Leussink de titel opeist. ,,Ik vond het prachtig. Ik was die dag op een familiefeestje en nam me voor om de spelers op een later moment te feliciteren. Maar aanvoerder Yannick Nagtegaal appte me na de wedstrijd dat ik moest komen en daarna nog meer spelers. Het voelde goed dat ik hierin betrokken werd.’’

Inmiddels is de Warnsvelder eindverantwoordelijk in Colmschate en de ooit zo toonaangevende Deventer club worstelt in 3B. ,,Voor de buitenwereld is Colmschate een grote naam. Ze denken dat we onder onze stand leven. Dat klopt en dat geeft gemor, maar we moeten vanaf het nulpunt beginnen. Intern is dat besef er en hierdoor is er rust. Daarnaast hebben we nog geen één keer met het volledige team getraind en gespeeld en dat helpt ook niet mee. Voetballend wordt het wel steeds beter. Dat geven de spelers ook aan.’’

Stadse sfeer

De trainer ziet verschillen tussen de dorpsclub en zijn huidige broodheer. ,,Hier heerst een meer stadse en individualistische sfeer en de betrokkenheid bij de vereniging is minder. We zijn druk bezig om aan het team te werken en om ons meer met de club te verbinden. Zo proberen we op zaterdag bij de jeugd te helpen."