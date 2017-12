Rob Kramer ruilt Klarenbeek in voor DVS’33

De vrouwenploeg komt uit in de tweede klasse en is vorig jaar kampioen geworden in de derde klasse. Kramer: ,,Ik zoek altijd naar een uitdaging en DVS'33 wil het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau brengen. Daar wil ik graag met mijn visie mee aan de slag. Ik had wel voor een hoofdklasser kunnen kiezen, maar in deze ambitieuze club zie ik veel meer uitdaging.”