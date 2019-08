Robert During stopt per direct als voorzitter bij WHC

,,Robert heeft veel voor WHC betekend’’, laat secretaris Raymond Hooft weten. ,,Vanuit de club kunnen wij niets anders doen dan zijn persoonlijke redenen respecteren en daar niet verder over uitweiden.’’

Ook de preses zelf voelt geen enkele behoefte om nader op zijn besluit in te gaan. ,,Ik ben al vanaf 2013 voorzitter van deze club en kom wellicht in een later stadium met een toelichting op deze beslissing. Op dit moment laat ik het hier bij.’’