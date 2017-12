Robert Slinkman, een serieuze levensgenieter

De olijke oogopslag van Robert Slinkman, hij beeldde zichzelf op Facebook ooit af in een ballenbak, kan iemand makkelijk op het verkeerde been zetten. De trainer van Overwetering doet het er niet om, hij is gewoon zo.

Glimlach

,,Een glimlach opent deuren. Bovendien ben ik niet iemand die bij de pakken neerzit, ook al kan ik slecht tegen mijn verlies. Lukt het vandaag niet, dan probeer ik het de volgende dag weer."

De 42-jarige Bathmenaar gaat aan de slag bij zaterdagclub WZC Wapenveld en verlaat de regio Deventer, waar hij als trainer én voetballer opgroeide. ,,De leukste tijd als speler was bij ABS, daar zat ik tot mijn 16e. Ik was linkerspits en mocht het bij Go Ahead Eagles proberen. Dat werd geen succes. Deels mijn eigen schuld, ik vond het leven veel te mooi om alleen maar serieus bezig te zijn."

Bloedfanatiek

Dat veranderde niet toen hij neerstreek bij Colmschate, toen nog eersteklasser. ,,We promoveerden naar de hoofdklasse, maar we zijn in de jaren erop ook twee keer gedegradeerd. Ik was op het veld bloedfanatiek, tijdens en na de trainingen wilde ik nog weleens een geintje flikken. Tijgerbalsem in iemands boxershort smeren, zij kwamen er dan vaak pas achter als ze al aan een biertje zaten. Ik weet nog dat we onder trainer Hendri Bronsvoort een keer een bosloop moesten doen. Samen met Jolf Stel ben ik er toen tussenuit geknepen. We verborgen ons achter een berg zand en sloten aan toen de groep opnieuw langs kwam."

Sprongkracht

Diezelfde Bronsvoort posteerde hem in de achterhoede, een surplus aan aanvallers maakte de overstap naar de positie van linksback logisch. ,,Ik wilde absoluut spelen. Nee, al te groot ben ik niet. Maar door goede timing en grote sprongkracht was ik toch sterk in de lucht. Bovendien zag ik het als mooie leertijd voor mijn toekomstige tijd als trainer. Ik weet nu wat er aanvallend én defensief wordt gevraagd."

Een gescheurde kruisband maakte een einde aan zijn sportieve ambities. Hij hobbelde onder maatje Björn Rutten nog enkele seizoenen mee bij De CJV'ers, om er daarna trainer te worden. Na de fusie met Roda en Daventria was hij met Rutten hoofdtrainer bij FC RDC en met Overwetering kreeg hij voor het eerst een zondagclub onder zijn hoede.

Andere uitdaging

,,En nu ga ik weer terug naar de zaterdag, ben ik de zondag lekker vrij. Klopt, in tegenstelling tot mijn vorige clubs is het huidige WZC een laagvlieger. Het is een keer een andere uitdaging dan om de prijzen spelen.'' Eerst het karwei klaren bij Overwetering, na de promotie van afgelopen seizoen is dat de doelstelling. ,,Ook met één punt uit de laatste zes duels staan we met de tiende plaats nog op een veilige plek. We weten dat handhaving het hoogst haalbare is en dat gaan we bewerkstelligen.''