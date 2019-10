Robur et Velocitas laat het verdedigend lelijk liggen

Trainer Ewald de Boer: ,,Het is nu al de derde keer deze competitie dat we vier doelpunten tegen krijgen en dat is natuurlijk niet goed. Wel hadden we vandaag het betere van het spel en dwongen we meer kansen af dan zij. Heel zuur dus dat we toch verliezen hier.” Doelpuntenmakers aan de kant van Robur waren Jordy Stouten, Roy van der Gouw en Oscar Mechelinck. ,,We krijgen na afloop vaak de complimenten over ons spel, maar je hebt natuurlijk liever de punten”, aldus De Boer tot slot.