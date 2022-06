Robur et Velocitas met lege handen, Emst gedegradeerd en DVS’33, Oene, SEH en AGOVV houden zicht op promotie

Voor een plek in de 2e klasse oost (zo)

Een anticlimax. Martijn Jongbloed kon het slechts beamen. Nadat Robur et Velocitas de titel al moest laten aan AZC, ging het voor de beste ploeg van de derde klasse D in de nacompetitie meteen mis tegen een wilskrachtig Avanti. De keepers maakten zondagmiddag het verschil aan de Anklaarseweg. ,,Wij hebben ons doel om te promoveren niet gehaald. Dat is balen. We hebben het zelf laten liggen”, constateerde een teleurgestelde Robur-trainer dat zijn team het op de beslissende momenten liet afweten en het seizoen zodoende afsluit met lege handen.

Robur et Velocitas – Avanti W 1-2 (0-2).6. Danny Norkamp 0-1, 43. Lars Nijland 0-2, 82. Sven Harmsen 1-2.