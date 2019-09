Robur et Velocitas troeft Turkse Kracht conditioneel af

De ploeg van trainer Ewald de Boer kwam vlak na rust op een 0-1 achterstand door een treffer van Can Bayraktar die eigenlijk volkomen uit de lucht kwam vallen.

Het leek wel of Robur de achterstand nodig had, want de ploeg ging meteen daarna veel beter spelen, raakte binnen twee minuten na de treffer twee keer de lat en creëerde vervolgens kans op kans.

Na een half uur in de tweede helft was het dan eindelijk raak. Rémon Koster, net in het veld gekomen voor Jordy Stouten, bewees meteen zijn waarde voor de thuisploeg en krulde de bal fraai achter de Deventer-goallie. Vijf minuten later was het al weer raak toen Daan van der Ven de bal eigenlijk niet eens echt goed raakte, maar tot zijn verbazing zag dat de doelman over de bal heen dook: 2-1.

Diezelfde Van der Ven had het op zijn heupen, want twee minuten later besliste hij met een individuele actie definitief de wedstrijd: 3-1.

Trainer Ewald de Boer sprak na afloop van een zwaar verdiende overwinning: ,,We wisten dat we conditioneel sterker waren dan zij en ik vind dat we hier na de rust heel goed gebruik van hebben gemaakt.”