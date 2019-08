Roda JC wacht op HHC; Sparta Nijkerk mogelijk tegen eersteklasser in bekertoernooi

HHC moet eind september (24-26 september) eerst zien af te rekenen met hoofdklasser Achilles Veen uit Noord-Brabant. Lukt dat, dan krijgt de tweededivisionist in de eerste ronde van het hoofdtoernooi Roda JC eind oktober (29-31 oktober) op bezoek in Hardenberg.

Sparta Nijkerk is één van de vier amateurclubs die werd vrijgesteld voor de tweede kwalificatieronde. Ook bij de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker heeft de derdedivisionist met ADO‘20 (eveneens actief in de derde divisie) of eersteklasser Fortuna Wormerveer als eerstvolgende tegenstander weinig te klagen.

VVOG en Flevo Boys

VVOG uit Harderwijk treft, als het in een thuiswedstrijd afrekent met de amateurs van Ajax, in Westlandia of OFC een club uit de derde divisie zondag. Hoofdklasser Flevo Boys neemt het bij winst op EVV in Limburg in de eerste ronde van het hoofdtoernooi op tegen de winnaar van de pikante derby tussen Quick Boys en Katwijk. Die wedstrijd wordt dan wel in Emmeloord gespeeld.