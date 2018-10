Rode kaart voor de keeper helpt Staphorst op weg tegen AZSV

Jasper te Kolste, de keeper van AZSV, staat met een chagrijnig gezicht voor de kleedkamergang van Staphorst. Hij is net met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Reinoud Weiland en ziet hoe Pim de Jonge even verderop aanlegt voor de toegekende vrije trap. En ja hoor: 2-0.

Er zijn pas dik twintig minuten gespeeld en Staphorst zit nu al op rozen. Te Kolste kan zonder illusies gaan douchen. De jonge doelman krijgt rood na het neerhalen van de doorgebroken aanvaller Ferdi ter Avest, ook al maker van de 1-0. ,,Het was lastig te zien wat er precies gebeurde”, zegt trainer Dennis van Toor. ,,Wel lekker dat die keeper rood kreeg. En meteen 2-0 uit de vrije trap, dat is een dubbele klap.”

Vermoeidheid

Het lijkt de opmaat voor een doelpuntrijke middag, waarin Staphorst eens lekker aan het saldo kan werken. Dat gebeurt niet, of beter gezegd: te mager. Het wordt uiteindelijk 4-0, omdat invaller Mike Reuvers en Ter Avest (schitterende stift) profiteren van de vermoeidheid bij AZSV. Maar echt overtuigend, nee, zo voetbalt Staphorst in de tweede helft allesbehalve.

,,Spelen tegen tien man, dat trainen we eigenlijk nooit”, stelt Van Toor. ,,We voetbalden na rust veel te ver naar achteren. Daardoor kwam AZSV makkelijk aan het voetballen. We mogen onze keeper dankbaar zijn.”

Maar met 4-0 is de coach uiteindelijk best tevreden. Ook al is het tegen de ploeg die hij acht jaar lang trainde. ,,Het was een bijzonder duel”, vertelt Van Toor, die zaterdag elke tegenstander persoonlijk kent. ,,Voor de wedstrijd heb ik iedereen even omhelsd, dat voelde goed.”