Roelofsen bezig aan laatste seizoen bij Go Ahead Kampen

Roelofsen was in zijn eerste seizoen bezig aan een uitstekend seizoen in de eerste klasse D. Op een haar na werd promotie naar de hoofdklasse gemist. In de nacompetitie verloor Go Ahead Kampen na strafschoppen van Spijkenisse. Het vorige seizoen ging een stuk minder, toen de competitie door corona werd afgebroken stond Go Ahead Kampen op een tiende plaats.