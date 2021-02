Roelofsen en Huisman versterken selectie Nunspeet

Roelofsen (31) komt van derdeklasser Zwart-Wit’63. Hier is de centrale verdediger bezig aan zijn vierde seizoen. Daarvoor speelde hij drie seizoenen in het tweede elftal van VVOG en vier jaar bij Hierden. De Harderwijker heeft de keus gemaakt om nog één keer op hoger niveau actief te willen zijn. ,,Uit de gesprekken kwam een gezonde dosis intrinsieke motivatie naar voren en in combinatie met zijn ervaring en winnaarsmentaliteit hopen we dat Reyer binnen onze jonge groep in de achterhoede voor routine en stabiliteit kan zorgen’’, laat het bestuur van Nunspeet weten.