Roesje voor Rick (17) na tackle met gestrekt been, derby gestaakt: ‘Het zag er niet goed uit’

Liveblog Rohda Raalte blijft steken op 2-2, Heino onderuit op eigen veld en Voorwaarts houdt huis tegen RKHVV

Het duurde even, maar twee weken geleden was het eindelijk raak: Heino boekte op het veld van Alcides de eerste overwinning van het seizoen. Die heeft in de thuiswedstrijd tegen SJC helaas geen goed vervolg gekregen. Ook Rohda Raalte wist niet te winnen, al zal het tevreden zijn met het uiteindelijke resultaat in Hoogeveen. Columbia beleefde opnieuw een teleurstellende middag in de eerste klasse D, terwijl Voorwaarts juist uithaalde tegen RKHVV.

30 oktober