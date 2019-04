Rohda bereikt ‘grote’ KNVB-beker door zege in Berkum

BEKER OOSTNiet de hoofdklasser, maar de eersteklasser mag zich komend seizoen melden in de eerste ronde van de KNVB-beker. Uitdager Rohda Raalte is in de kwartfinale van de oostelijke beker tegen Berkum simpelweg de betere ploeg (2-3).

Het clublied van rood en geel dendert door de Sallandse kleedkamer na het duel, dat op papier verrassend is gewonnen. In de praktijk is Rohda de betere ploeg. In de eerste helft werkt Lars van Schooten een achterstand weg, en net na rust profiteert de spits uitstekend van een misser van Jason Huisman (1-2).

Het slordige Berkum, dat zichtbaar automatismen mist, komt via Thom Kooke weer in de wedstrijd. Maar na de treffer van Djeremy Zandvliet blijft een Zwols antwoord uit. Hoewel Berkum aanzet voor een slotoffensief, is de 2-4 dichterbij dan de 3-3. Omdat de uitbraken van Rohda gevaarlijker zijn dan het wanhopige aanvalsplan van de thuisclub.

Rohda heeft een reële kans om de finale te bereiken, want in de halve eindstrijd - waarschijnlijk op 4 mei - speelt de ploeg op eigen veld tegen tweedeklasser Vroomshoopse Boys. In de andere halve finale staan twee hoofdklassers tegenover elkaar, Duno en Sparta Nijkerk.