Rohda en NSC treffen elkaar in oostelijke districtsbeker

KNVB-BEKER Keeper Rodney Rosink helpt Flevo Boys naar hoofdtoer­nooi KNVB-be­ker

25 september Flevo Boys is er in geslaagd de voorronde van de grote KNVB-beker te overleven. Na een wedstrijd zonder doelpunten bij EVV Echt was een foutloze penaltyreeks doorslaggevend (4-5). Groen licht dus voor het affiche Flevo Boys - Katwijk in de eerste bekerronde.