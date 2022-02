Rohda in topper overtuigend langs Bemmel, Lochem weet eindelijk weer wat winnen is en Heeten verslaat koploper Holten

Eerste klasse E

Van tevoren werd veel van de topper tussen de nummer twee en drie in de eerste klasse E verwacht maar Rohda Raalte was zondagmiddag duidelijk een maatje te groot voor de bezoekers uit Bemmel. Kevin Peppels was de grote man met drie doelpunten en een assist in de eerste helft, waardoor de thuisploeg voor rust het duel al wist te beslissen. Trainer Laurens Knippenborg van de thuisploeg was ondanks de goede eerste helft minder te spreken over het tweede bedrijf: ,,Het werd slordiger, concentratie en vermoeidheid zullen zeker een rol hebben gespeeld maar het moet in de aankomende wedstrijden wel beter. 5-1 tegen een directe concurrent is natuurlijk wel een geweldige start van het nieuwe jaar.”

Rohda Raalte-SC Bemmel 5-1(4-1). 4. Kevin Peppels 1-0, 24. Jesse Pultrum 2-0, 28. Ricky Houterman 2-1, 42. Peppels 3-1, 44. Peppels 4-1, 51. Sven Pazie 5-1.

Voor het eerst sinds het seizoen ‘97/’98 stond de competitiewedstrijd tussen Dalfsen en Heino weer op het programma. De derby, waar vooral door de thuisploeg enorm naar uitgekeken werd, verliep zeer teleurstellend en eindigde daarom logischerwijs in 0-0. Beide trainers waren na afloop opvallend mild en positief gestemd over hun eigen ploeg. Martijn de Vogel vond dat Heino vooral in de eerste helft goed speelde en Jacob Grooten van Dalfsen was eigenlijk best tevreden over het vertoonde spel in de tweede helft. Feitelijk wist Heino het grote overwicht in de eerste 45 minuten nauwelijks om te zetten in kansen. Dalfsen kwam in het tweede bedrijf niet verder dan een vrije schietkans, die tot opluchting van keeper Kevin Reimink verkeerd geraakt werd en naast zijn doel verdween. Voor rust was het de thuisploeg niet gelukt om ook maar een enkele keer op doel te schieten.

Vanuit hun perspectief hadden beide trainers het gelijk aan hun zijde. Dalfsen kreeg in de eerste helft nauwelijks kans om onder de druk van Heino uit te komen. In dat opzicht leverde de ploeg van De Vogel prima werk. Dat Heino niets met het overwicht wist te doen was teleurstellend. Grooten stuurde zijn ploeg na de rust met een andere instelling het veld in en dat leverde een duel op wat meer in balans was. Dalfsen slaagde erin de tegenstander uit het duel halen door de grenzen op te zoeken en bij Heino zakten meerdere spelers door de ondergrens.

Het foutenfestival tussen Dalfsen en Heino verdiende, hoewel het de wedstrijd misschien goed gedaan had, geen doelpunten. De bloedeloze remise was een juiste afspiegeling van het spelbeeld en leverde beide ploegen de kleinst mogelijke beloning op. Zowel Dalfsen als Heino schieten daar eigenlijk niets mee op.

Dalfsen - Heino 0-0 (0-0).

Voorwaarts Twello - De Bataven 1-2 (1-0). 24. Marcus van Geelen 1-0, 81. Bas van Gaal 1-1, 90. Bob Rossen 1-2

Tweede klasse I

Vorden is goed uit de winterstop gekomen door DIO’30 met 2-1 opzij te zetten. Dankzij de driepunter nestelt de formatie van oefenmeester Wouter Schouten zich keurig in de subtop van 2I. ,,Wat dat betreft was dit wel een cruciale wedstrijd. We kunnen nu naar de bovenste plekken kijken”, stelde Schouten. Vanwege de slechte gesteldheid van het hoofdveld moest de thuisploeg uitwijken naar het kunstgrasveld. Schouten zag de slotfase billenknijpend toe. ,,In de tweede helft creëerden we legio mogelijkheden om meer doelpunten te maken. Dat verzuimden we en door de lange blessuretijd werd het toch nog overleven voor ons. Daarin zijn we geslaagd”, besloot Schouten.

Vorden-DIO ’30 2-1 (1-1). 3. Bryan Croonen 0-1, 44. Koen Oosterhuis 1-1, 58. Nick Ziggers 2-1.

Tweede klasse J

Schalkhaar heeft in erbarmelijke weersomstandigheden met 2-1 gewonnen van Eilermark. Schalkhaar-trainer Marcel Geestman was blij met het resultaat: ,,Het was erg lastig met het weer en dan zijn drie punten extra lekker. In het begin waren we niet heel gevaarlijk maar nadat we achter kwamen sloegen we meteen terug. In de tweede helft maakten we uiteindelijk het verschil.”

Schalkhaar - Eilermark 2-1 (1-1). 24. Desmond Holtman 0-1, 32. David Klopman 1-1, 81. Milan Beumer 2-1.

Wijhe ‘92 - Barbaros 1-0 (1-0). 13. Max Kiekebosch 1-0

Lemelerveld - NEO afgelast.

Derde klasse B

Voor het eerst sinds 8 december 2019 wist Lochem weer een competitiewedstrijd te winnen. Maar nog belangrijker, dankzij een spectaculaire 5-2 overwinning op concurrent Montferland heeft de ploeg van trainer Henry Golstein de rode lantaarn overgedragen aan Ruurlo. Golstein zag zijn ploeg goed uit de startblokken komen: ,,Daarbij maakten we een aantal goede goals. We waren heer en meester.” Toch kwamen de gasten terug in de wedstrijd. ,,We maakten twee foutjes, maar ik was niet bang dat het mis zou gaan. Nadat zij een rode kaart kregen liepen we eenvoudig weg en had de score nog hoger uit kunnen vallen”, concludeerde Golstein.

Lochem-Montferland 5-2 (1-0). 36. Ruben Boonk 1-0, 50. Lars Boonk 2-0, 57. Jesse Boonk 3-0, 59. Tim Berendsen 3-1, 75. Cas Bloemers 3-2, 85. Nick Brigg 4-2, 89. Ruben Boonk 5-2 (strafschop). Rode kaart: 77. Tim Berendsen (Montferland, slaan tegenstander).

Door de nederlaag in de derby bij PAX (2-1) en de zege van Lochem is Ruurlo de nieuwe hekkensluiter in 3B. Het jonge elftal van coach Jan Lorsé blijft daarmee wachten op de eerste driepunter van het seizoen.

PAX-Ruurlo 2-1 (1-0). 21. Roy Wolsheumer 1-0, 87. Daan van Bentum 2-0, 90. 2-1.

Witkamers - DVV afgelast.

Derde klasse D

In een heus waterballet moest Warnsveldse Boys het onderspit delven bij koploper Robur et Velocitas (1-0). Door de barre weersomstandigheden stond het Apeldoornse kunstrgrasveld vol met plassen, waardoor van goed voetbal geen sprake was. Warnsveldse Boys-trainer Michel Feukkink wilde zich hier niet achter verschuilen en was positief gestemd. ,,We lieten opnieuw zien dat we ons kunnen meten met de topploegen in onze klasse. We speelden uitstekend vanuit de organisatie en kregen ook onze kansen. Een gelijkspel zou conform de verhoudingen zijn geweest, maar we verliezen door domme pech bij een standaardsituatie”, vertelde Feukkink.

Robur et Velocitas-Warnsveldse Boys 1-0 (0-0). 72. Sven Harmsen 1-0.

Voor ABS stond tegen Vaassen dit weekend een belangrijke pot op het programma. Winnen zou aansluiting betekenen met de brede middenmoot in klasse 3D, waar bij een nederlaag toch vooral naar beneden gekeken moest worden. Gelukkig voor de mannen uit Bathmen werden de drie punten binnengesleept door een kopbal van Martijn Stegink. ABS-trainer Hans van der Hoop was vooral te spreken over zijn defensie:,, We speelden zestig minuten goed voetbal maar vergeten onszelf te belonen met een 2-0, dan weet je dat zij in de laatste twintig minuten opportunistisch gaan spelen. Met Wessel Nikkels weer centraal achterin in plaats van in de spits hebben we echter geen kansen weggegeven waardoor het een zwaarbevochten overwinning was, maar wel verdiend.”

ABS-Vaassen 1-0 (1-0). 36. Martijn Stegink 1-0.

Overwetering is na een wisselvallige eerste seizoenshelft goed aan het nieuwe jaar begonnen. Nadat vorige week ABS in een inhaalwedstrijd met 1-0 werd verslagen was nu Colmschate aan de beurt: 4-0. Colmschate-trainer Rowdy van der Hoop was achteraf realistisch over de nederlaag van zijn ploeg: ,,Overwetering begon erg sterk aan de wedstrijd waardoor we ze niet onder druk konden krijgen en ze al snel twee keer konden scoren. Daarna voetballen we goed mee en hadden we zonder tot grote kansen te komen wel een klein overwich, maar in de slotfase lopen zij dan toch nog uit naar 4-0.” Met deze overwinning verstevigt Overwetering de plek in de subtop, waar bij Colmschate inmiddels het degradatiespook zijn intrede lijkt te doen. Voor de mannen uit Colmschate is de wedstrijd van volgende week tegen directe concurrent Turkse Kracht dan ook een klassieke ‘6-punten wedstrijd’.

Overwetering-Colmschate ’33 4-0 (2-0).

Brummen - Activia afgelast

Turkse Kracht - AZC afgelast.

Vierde klasse G

Holten liep in de vierde klasse G verrassend averij op stegen streekgenoot Heeten. In een rommelige wedstrijd was het Heeten-speler Tim Schoorlemmer die zich een kwartier voor tijd matchwinner kroonde door van dichtbij de winnende in te schieten. Door het verlies moet Holten de koppositie in de vierde klasse delen met Enter. Na de wedstrijd toonde Holten-trainer Richard Smit zich een sportieve verliezer: ,,Allereerst moet ik complimenten geven aan Heeten, zij hebben slim tegen ons gespeeld. Door de lange winterstop zijn een aantal vastigheden er bij ons in het team een beetje uit en dat zorgde dat we niet helemaal in ons spel kwamen.” Bij Heeten had trainer Martin Dollenkamp ook complimenten voor zijn spelers: ,,We hebben deze wedstrijd goed opgepakt door compact te spelen en onze kansen af te wachten. In de eerste helft hadden we eigenlijk al voor kunnen staan. Uiteindelijk maakt Tim een kwartier voor tijd de winnende en dat was wat mij betreft verdiend. We doen niet mee om het kampioenschap, maar op deze manier kunnen we als jong team goed in de subtop mee blijven draaien.”

Holten-Heeten 0-1 (0-0). 75. Tim Schoorlemmer 0-1.

In eigen huis nam laagvlieger Davo het zondag op tegen het tot nu toe verassend sterke Haarle. De wedstrijd op natuurgras eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een resultaat waar Haarle-trainer Jordi Willems na de wedstrijd niet tevreden mee was: ,,We hadden het de eerste helft goed onder controle tegen Davo. In de tweede helft raakten we onze scherpte kwijt en maken we vooral een aantal onnodige overtredingen. De gelijkmaker voor Davo valt dan ook uit een vrije trap na zo’n domme overtreding. Dat kon gewoon beter.” Trainer van Davo Resit Schuurman zag zijn jonge pupil Colin Marijn de 1-1 scoren en toonde zich daar verheugd over: ,,Het is mooi om te zien hoe een eigen jeugdspeler uit het onder 17-team er ook staat in zo’n wedstrijd. Complimenten voor Colin. In de tweede helft had er misschien wel meer voor ons ingezeten, maar ik ben tevreden met een punt.”

Davo-Haarle 1-1 (0-1). 13. Luuk Spijkerman 0-1, 70. Colin Marijn 1-1.

In de thuiswedstrijd tegen Hoonhorst heeft Raalte zich met een 3-2 overwinning kunnen herstellen van het pijnlijke verlies vorige week tegen Sportlust Vroomshoop. Raalte-trainer Hendri Zwinselman toonde zich een tevreden man na de wedstrijd: ,,In de eerste helft hadden we het, onder meer door de zware weersomstandigheden, erg moeilijk. Na de rust waren we de betere ploeg en winnen we wat mij betreft terecht de wedstrijd. Vooral het winnende doelpunt van Jesper te Walvaart tien minuten voor tijd zorgde voor een echte ontlading op het veld.”

Raalte-Hoonhorst 3-2 (1-2). 38. Jesper te Walvaart 1-2, 64. Semih Vural 2-2, 80. Te Walvaart 3-2.

In eigen huis nam de jonge trainer Ivo Tammens het met zijn SDOL op tegen de ervaren Alex Booij van Broekland. SDOL moest vorige week door een corona-uitbraak in het team de wedstrijd tegen Ulu Spor afgelasten. Tegen Broekland waren de meeste spelers weer hersteld. Het resulteerde niet in een overwinning: 1-1.

Op basis van de tweede helft had SDOL-trainer Tammens op meer gehoopt: ,,Onze eerste helft was wat rommelig en onzeker. Daartegenover was de tweede helft weer een van de betere helften van ons seizoen tot nu toe. Ondanks ons goede spel weten we maar één keer te scoren. Broekland kreeg in de hele tweede helft één kans en dat koste ons gelijk de overwinning.” Broekland-trainer Booij stelde na de wedstrijd dat beide teams tevreden konden zijn met een punt: ,,In de eerste helft mist Jim Booijnk bij ons een penalty. Daar laten we SDOL goed wegkomen. Gelukkig maken we zelf dan twintig minuten voor tijd nog een verdiende gelijkmaker.”

SDOL-Broekland 1-1 (0-0). 62. Jur Jansen Holleboom 1-0, 70. Thijs Kemper 1-1.

Met een derde overwinning op rij is Nieuw Heeten bezig aan een opmars in de vierde klasse G. Het team van trainer Metin Güngül boekte een overtuigende 5-0 overwinning thuis tegen SV Zwolle. Güngül was na afloop erg in z’n nopjes met de opwaartse lijn van zijn team: ,,Vooral de eerste helft was erg goed van onze kant. Zelfs de scheidsrechter gaf ons na de wedstrijd complimenten voor het goede voetbal in de eerste helft. De tweede helft was nog steeds redelijk goed van onze zijde, maar we vergeten daar een paar keer de trekker over te halen. De jongens willen het dan soms te mooi doen, maar dat moet met een 5-0 voorsprong ook kunnen. Al met al kunnen we alleen maar heel erg tevreden zijn met wat we vandaag hebben laten zien.”

Nieuw Heeten-SV Zwolle 5-0 (4-0). 9. Koen Kemper 1-0, 31. Indy Grolleman 2-0, 33. Grolleman 3-0, 42. Kemper 4-0, 48. Juul Kruiper 5-0.

Lettele – Ulu Spor afgelast.