Rohda kegelt hoofdklasser uit beker, FC Zutphen gaat af als een gieter

Thom Strijland schoot voor Rohda zeven minuten voor tijd de winnende treffer binnen, nadat Mart Lugtenberg de stand tien minuten na de openingstreffer vanaf de penaltystip gelijk had getrokken. Vlak na rust kwam NSC nog op voorsprong, maar Rohda zat volgens trainer Frank Tempelman prima in de wedstrijd. ,,We hadden in de eerste helft eigenlijk het betere van het spel, raakten een keer de paal en Hansler dook een keer alleen op voor de keeper. Dus grote zorgen waren er niet", zei hij. ,,We hebben het spel in de tweede helft goed doorgezet en na de winnende goal zijn we niet meer echt in de problemen geweest.”