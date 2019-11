Rohda maakt het tegen RKHVV onnodig spannend

Rohda Raalte is met een zege begonnen aan de tweede periode. In eigen huis werd RKHVV met 2-1 verslagen. Door de zege stijgen de Raaltenaren van de zevende naar de derde plaats.

De zege die Rohda Raalte op RKHVV boekte was een terechte. De ploeg van trainer Frank Tempelman greep na het eerste fluitsignaal al snel het initiatief en opende binnen tien minuten de score. Mart Lugtenberg slalomde in het strafschopgebied van RKHVV langs een aantal tegenstanders en legde de bal vervolgens goed terug op Deniz Sahbaz. De Rohda-aanvaller schoot vervolgens de openingstreffer binnen. Ondanks dat Rohda in het restant van de eerste helft een veldoverwicht kon noteren bleef het daarbij voor do thuisploeg.

Ook na rust bleef de 1-0 voorsprong lang op het scorebord staan, totdat Lugtenberg na 78 minuten spelen voor de 2-0 tekende. De middenvelder werd diep gestuurd, omspeelde RKHVV-doelman Jop Hemink en schoof de 2-0 binnen. De bezoekers gingen vervolgens op jacht naar de aansluitingstreffer, maar het was Rohda dat in de omschakeling kansen kreeg om de score te vergroten. Daarin slaagde de thuisploeg niet, waardoor het in de slotfase toch nog billenknijpen werd.

In blessuretijd krulde RKHVV-aanvaller Killian Koesni op schitterende wijze de 2-1 binnen. In de slotseconden had Chiel Willems de 2-2 vervolgens voor het inschieten, maar zijn inzet mistte doel.

,,Wij hadden eerder de 3-0 en de 4-0 moeten maken’’, vond Rohda-captain Dirk-Jan Klijn Velderman dan ook. ,,Nu schieten zij in de negentigste minuut nog de bal er in en werd het toch nog even spannend.’’