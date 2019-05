Rohda Raalte bereikt oostelijke bekerfinale

Net als Rohda in de vorige ronde tegen Berkum had in dit geval Vroomshoopse Boys niets te verliezen. Met name in het eerste deel van de wedstrijd deed de eersteklasser niet onder voor de gedoodverfde favoriet en kwam de ploeg zelfs verdiend op voorsprong. Dat vlekje werd snel door Rohda weggepoetst, al had men daar wel de hulp van een Twents been voor nodig. Een afstandsschot van Jeroen Jansen werd precies genoeg van richting veranderd om de keeper van de gasten te verrassen.