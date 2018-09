Rohda Raalte boekt duidelijke zege en bekert verder

Tot aan de 39e minuut wist keeper Rik Ramaker van Lemelerveld zijn doel schoon te houden en dat deed hij een aantal keren met bijzonder fraaie reddingen. Een flitsende aanval over de rechterflank via Edilson José Coelho werd uiteindelijk afgerond door Teun Bakhuis en daarmee was feitelijk de wedstrijd gespeeld.

Trainer Richard Smit van Lemelerveld kon leven met de nederlaag tegen de hoger ingeschaalde tegenstander, maar de manier waarop de doelpunten vielen in de tweede helft beviel hem minder. ,,We kwamen voetbaltechnisch tekort tegen Rohda Raalte. Aannames, passing en handelingssnelheid waren bij ons gewoon minder."

Al heel vroeg in de tweede helft gooide uitblinker Lars van Schooten het duel in het slot. In de eindfase bepaalden invaller Mart Lugtenberg en nieuwkomer Wesley Hansler de eindstand. Door de overwinning is Rohda Raalte nu al zeker van de volgende ronde in de beker.