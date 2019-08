Rohda Raalte gelooft in revanche tegen Duno

Bekerwinnaar en zaterdaghoofdklasser Duno Doorwerth is vanaf 16.00 uur voor de tweede keer binnen enkele maanden de opponent. Maar liefst 56 clubs verdwenen in de koker voor de loting van de eerste kwalificatieronde om de KNVB-beker. De kans op een exacte kopie van de finale in Raalte op 7 juni, waar Duno met een 2-0 zege vertrok, was uitermate klein. Toch komt het er van. Voor Rohda Raalte een prachtige kans op eerherstel.

Effectiever

Frank Tempelman ziet kansen op de volgende ronde. ,,In de finale voetbalden wij met name in de tweede helft prima en waren minstens gelijkwaardig", blikt de trainer terug. ,,Zij waren in bepaalde fases effectiever. Toen zij op die momenten gas gaven, hadden wij 't lastig en maakten zij twee goals."

De trainer beseft dat de tegenstander veel eerder begon met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en verwacht dat zijn ploeg het in de laatste fase van de wedstrijd conditioneel lastig kan krijgen. ,,Toch ben ik positief verrast over hoe de zaak er nu al voorstaat en dat is ook niet helemaal toevallig. We hebben lang doorgetraind voor de vakantie en vervolgens in juli ook nog een blokje getraind. Wat dat betreft is het allemaal nog niet echt ver weggezakt bij de spelers."

Mutaties

De Gelderse bekerwinnaar kent veel mutaties in de selectie en dat biedt volgens Tempelman mogelijkheden voor zijn ploeg. ,,Duno moet weer veel nieuwe spelers inpassen en dat heeft toch tijd nodig. Onze selectie is grotendeels in tact gebleven en met de aanvallende versterkingen (Deniz Sahbaz en Sven Dikkers) staan we er nog beter voor. Met Frans van Oldeniel in het doel zijn we er ook twee stappen op vooruitgegaan ten opzichte van vorig seizoen", meent Tempelman. ,,Het zal voor ons zaak zijn vanaf de eerste minuut scherp te zijn."