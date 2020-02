Rohda Raalte haakt niet aan in titelstrijd

bedroefd Albatross grijpt laatste strohalm tegen Vaassen: ‘We zijn kampioen overleven’

18:12 Er is weer een sprankje hoop in de Ugchelse harten. Na een 2-0 zege op concurrent Vaassen komt Albatross een langer verblijf in de 3e klasse B weer een beetje in zicht. Het was een kwestie van hard werken. ,,Bovendien misten we vier basisspelers”, zegt trainer Marco Wilmink.