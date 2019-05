Rohda Raalte komt tegen BVC’12 niet in de problemen

Vanaf het eerste fluitsignaal greep Rohda het initiatief. Dat werd beloond met een vroege treffer van Thom Strijland. De middenvelder kopte in de tiende minuut een hoekschop van Lars van Schooten achter BVC-doelman Alex Joosten. De bezoekers kwamen vervolgens beter in de wedstrijd, maar Rohda gaf nauwelijks kansen weg.

Na rust besliste de thuisploeg het duel snel. Via treffers van Djeremy Zandvliet en Lars van Schooten stond na 48 minuten spelen een 3-0 tussenstand op het scorebord. De Raaltenaren verslapten geen moment en bleven jagen op meer treffers. Die kwam er via Coen van Heun. De verdediger kopte een afgemeten voorzet van Wesley Hansler binnen. Dat Sander Arts een minuut voor tijd de eindstand op 4-1 bepaalde, was slechts voor de statistieken.