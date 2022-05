Rohda Raalte met ruime cijfers langs Voorwaarts, ABS houdt koploper AZC op 2-2 en De Hoven dankt 15-jarige speler

Eerste klasse E

Rohda Raalte-trainer Laurens Knippenborg zag dat zijn ploeg in stijl antwoordde op de opdoffer van afgelopen zaterdagavond in de derby tegen Heino. Een handvol goals leidde de koploper overtuigend langs Voorwaarts Twello. In Raalte werd het uiteindelijk 5-0. ,,Ik denk dat we goed hebben gespeeld. Ik vond Voorwaarts aan het begin wel goed, maar we scoorden op twee belangrijke momenten en behielden daarna de controle. We wilden vanaf de eerste minuut stormen en snel de wedstrijd beslissen. Dat lukte, waardoor we een paar jongens konden wisselen. Dat was wel lekker”, aldus Knippenborg.

Zijn tegenstrever Berthil ter Avest zag dat zijn ploeg wél de goede bedoelingen had. ,,Aan de bal vond ik het wel aardig, maar in de laatste fase moeten we veel meer creëren. Daar waren we te statisch in. Zij maken snel drie goals, en dan is de wedstrijd gelopen. Rohda is ook gewoon een goede ploeg. Onze ambities in de derde periode moeten we voorlopig in de ijskast zetten. Aanstaande zondag treffen we Stevo, en als we daarin nog iets willen, dan moeten we die wedstrijd in elk geval winnen”, sprak de Voorwaarts-trainer.