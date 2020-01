Rohda Raalte neemt afscheid van clubiconen

Volgens clubarchivaris Harry Meijer van Rohda is Klijn Velderman de speler met de meeste wedstrijden voor de zondageersteklasser. De middenvelder heeft een groot aandeel in de huidige derde plek van de Raaltenaren in de eerste klasse E. Of de oud-prof na dit seizoen in een andere rol betrokken blijft binnen de club, is nog niet bekend.