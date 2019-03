Rohda Raalte overtuigend naar kwartfinale beker

BEKER OOSTRohda Raalte liet tegenstander Tubantia zaterdag in de achtste finale van de beker tot de tachtigste minuut spartelen en in een stuntje geloven. Maar de equipe van trainer Frank Tempelman haalde in de slotfase keihard uit: 0-4.