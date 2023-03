Rohda Raalte verliest topper, Columbia wint voor het eerst in drie maanden, Emmeloord blijft koploper en Robur wint derby

eerste klasse Koen Sloot stopte bij Dalfsen, maar is er toch weer bij: ‘Jonge jongens de kneepjes leren’

Aanvoerder Koen Sloot van SV Dalfsen hield het na vorig seizoen voor gezien - maar is dit jaar gewoon weer van de partij. In voor- en tegenspoed, en deze zondag dan vooral dat laatste. De rood-gelen verloren van Rolder Boys, door een tegengoal waarbij Sloot betrokken was.