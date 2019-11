Rohda Raalte verpulvert Rigtersbleek ondanks intern opstootje bij strafschop

De vraagtekens over het vertoonde spel en vooral de wisselvallige resultaten waren er vooral bij de volgers van de ploeg van Frank Tempelman. Binnen de selectie van Rohda was er niemand die twijfelde aan de revival. Tegen Rigtersbleek kwam die ondubbelzinnig.

Van begin tot eind werden de gasten omver geblazen door de dadendrang van de thuisploeg en mochten ze van geluk spreken dat de dubbele cijfers niet gehaald werden. Zo raakte spits Sven Dikkers tot drie keer toe het aluminium en ging collega aanvaller Deniz Sahbaz te vaak voor eigen succes, waar ploeggenoten in veel betere positie stonden.

Binnenbrandje

Het duel werd aan het slot nog ontsierd door een eigenaardig incident. Ondanks gemaakte afspraken eiste Sahbaz de bal op bij een strafschop van Rohda. Vooral Mart Lugtenberg, de vaste penaltynemer, was not amused en had daar alle reden toe. Het kleine binnenbrandje zal ongetwijfeld snel geblust worden en typeert misschien ook wel de honger van alle spelers van Rohda.