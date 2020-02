Rohda Raalte zet ‘moetje’ tegen Bergentheim naar zijn hand

Brutaal Harfsen legt het af van eersteklas­ser DFS

22 februari Met opgeheven hoofd kan Harfsen de bekercompetitie verlaten. Het was al een kleine stunt van Harfsen om tot de laatste 32 van het bekertoernooi te komen door onder andere clubs uit de derde klasse te verslaan. Maar eersteklasser DFS, die ook nog eens koploper in de eigen competitie is, was net een tandje te groot voor Harfsen: 1-5.