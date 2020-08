Rohda-trainer Laurens Knippenborg schuwt de harde hand niet

,,In feite kwam deze wedstrijd voor ons te vroeg”, zei Knippenborg na de kansloze 4-1 nederlaag tegen derdedivisionist Staphorst. ,,Zij hebben al zes wedstrijden gespeeld en wij zijn net een kleine twee weken in voorbereiding. Wat dat betreft hadden we beter tegen een andere tegenstander kunnen spelen. Vooral in de eerste helft werden we overlopen.”