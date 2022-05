Ronald Hoek neemt afscheid van het Veluws voetbal: ‘Wil tijd maken voor mijn gezin en werk’

Ronald Hoek voetbalde zestien jaar in de eerste elftallen van Nunspeet, DVS’33 Ermelo en Zeewolde. Zaterdag speelt de verdediger (36) zijn laatste thuiswedstrijd bij Zeewolde. De teamspeler die altijd bezig was met anderen en trouw was aan de clubs waar hij speelde, blikt terug op zijn loopbaan.

Hij was amper 15 jaar toen Ronald Hoek als B-junior zijn debuut maakte bij Nunspeet, toen nog spelend in de hoofdklasse. Na de winterstop werd hij overgeheveld naar de A-selectie en werd hij gescout door FC Groningen, waar hij in het internaat terechtkwam. „Ik woonde onder de tribune van het toenmalige Oosterpark (stadion, red.). Maar ik kon niet lekker aarden, als Nunspeetse jongen die net een paar keer de gemeentegrenzen was gepasseerd.’’

Bij FC Zwolle kon hij vanuit huis reizen en ging het beter. Hij wilde slagen in het betaald voetbal en bleef 4,5 jaar bij de club. Tot een officieel debuut bij het eerste team kwam het niet. Vrij onverwacht kreeg hij te horen dat zijn contract niet verlengd werd.

Hoek keerde terug bij Nunspeet, dat destijds in de top van het amateurvoetbal speelde. „We verloren in het seizoen 2006-2007 drie wedstrijden voor het einde met 2-0 van IJsselmeervogels, voor 4500 man publiek. Uiteindelijk werden we dat jaar vierde. In die tijd stond er 800 tot 1100 man langs de lijn bij Nunspeet. Dat is nu ondenkbaar.’’

Volledig scherm Ronald Hoek, Zeewolde © Winanda van Zwamen

Hoek had na een mooie periode van drie jaar de clubs voor het uitkiezen – hij sprak met WHC en SDC Putten – maar koos voor DVS’33, waar hij zeven seizoen bleef. „Zij ontvouwden meerjarenplannen over de accommodatie en de jeugd die allemaal zijn uitgekomen. We promoveerden het eerste jaar naar de hoofdklasse en elk seizoen ging het beter. We werden elfde, zevende, zesde, vierde en in 2015 kampioen van de hoofdklasse. Dat jaar staat zeker in de top 3 van mijn carrière. Maar dat ik de kampioenswedstrijd op Urk niet speelde, is één van mijn grootste teleurstellingen.”

Heftige blessure

Een paar weken eerder scheurde Hoek de kruisband en meniscus van zijn rechterknie af. De revalidatie kostte hem bijna een jaar, maar het bleek achteraf zijn enige zware blessure. Hoek voetbalde nog een stuk of acht wedstrijden in de topklasse en koos er om gezondheidsredenen voor om lager te gaan spelen. „Ik ging terug naar Nunspeet omdat ik mijn ouders en opa en oma, die altijd kwamen kijken, iets terug wilde geven.’’

De zesde en negende plaats in de eerste klasse stonden echter in schril contrast met zijn eerdere gloriejaren op De Wiltsangh. Hoek, die in 2014 van Harderwijk naar Zeewolde was verhuisd, wilde zichzelf nog één keer prikkelen. Verrassend koos hij voor de vierdeklasser in zijn woonplaats. „Het was letterlijk kelderklasse: omkleden in een bouwkeet, scheidsrechters die niet op kwamen dagen en grensrechters die vals vlagden. Teamgenoten die gingen flirten als een verzorgster het veld op kwam.’’

In die omstandigheden manifesteerde Hoek zich als bepalende speler. „Als verdedigende middenvelder maakte ik negen goals en gaf zes assists.’’ Nu vindt Hoek het welletjes. „Ik wil tijd maken voor mijn gezin en werk. Maar ik heb me ook laten verleiden om Zeewolde onder 21 te gaan trainen.’’