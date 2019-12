Ronnie Hakkers wijst Bergentheim de weg

In de eerste minuut strafte hij knullig verdedigen af, terwijl in minuut veertien doelman Thijs Altena een doeltrap pardoes in de voeten van Hakkers schoof. Ja, zo’n kans is aan Hakkers wel besteed. Hakkers bleef daarna een ware plaag voor Mariënberg, waar verdediger Ron ten Brinke zich een andere Kanaalderby had voorgesteld. Jaren lang speelde ten Brinke voor de groen-witten. Omdat de liefde hem naar Beerze dreef, koos hij dit seizoen voor Mariënberg.

Omdat Bergentheim de teugels wat liet vieren, bleef het tot de rust 2-0. Na rust leek het even dat Mariënberg wat meer van zich af beet, maar dat was maar even, want doelman Rolf Timmer had het alleen maar koud. Bergentheim bleef kansen missen, vooral Jeffrey Plaggenmars, Martijn Pouwels en Nick Buitenhuis kregen de bal niet tussen de palen. Devin Prijs liet na een uur spelen zien hoe het moest. Als een raket vloog de bal tegen de touwen. Het laatste kwartier vond plaats in het donker. Mariënberg hielp nog een handje mee. Slecht terugspelen leverde Martijn Pouwels een niet te missen kans op 4-0.