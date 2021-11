‘Rood’ Be Quick onderuit tegen PH, Blauw Wit in extremis langs RDC en eerste punt voor UD

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen verloor zaterdag van PH Almelo. In een chaotisch duel, met meerdere rode kaarten voor de ploeg uit Zutphen, eindigde het uiteindelijk in 4-1 voor de Almeloërs . ,,Het is teleurstellend, maar met drie rode kaarten moet je naar jezelf kijken”, moest Be Quick-trainer Wilco Klop concluderen. ,,In de eerste helft waren we niet minder dan de tegenstander en komen we voor. Na rust krijgt Kevin Ooms direct rood, terwijl het in mijn ogen niets was. Toen kwam er een rustpauze omdat het erg hectisch was. Daarna kreeg Melvin nog een tweede gele kaart na het wegtrappen van de bal en blijkbaar heeft Mert nog iets geroepen, want hij kreeg ook rood. Ik denk dat het een kwestie van discipline is, dit had niets met de wedstrijd te maken.”