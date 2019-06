Rookie Poll is als trainer nog zoekende

FINALE OVERWETERINGOf het zondag nu janken wordt door de degradatie of proosten op de goede afloop: het was een zwaar jaar voor Overwetering. Ook voor trainer Sander Poll. ,,Ik heb me hier en daar vergist."

Geen klop op eigen schouder voor Sander Poll. Zelfingenomenheid is de eerstejaars hoofdtrainer vreemd. Overwetering kan zondag tegen NEO uit Borne, op het veld van Rohda Raalte, een volgend seizoen in de tweede klasse veiligstellen. Maar Poll kijkt kritisch terug op zijn eigen optreden als nieuwbakken oefenmeester.

Handhaving zal voor Overwetering voelen als het winnen van een prijs en dat is begrijpelijk. Poll beleeft op z'n zachtst gezegd een moeizaam seizoen met zijn ploeg, hij is de eerste om dat te beamen.

Achter de bal aan

,,Het was zeker zwaar. We speelden in een sterke tweede klasse met clubs als Schalkhaar, Voorwaarts en Barbaros. Tegen de jongens heb ik ook gezegd dat we waarschijnlijk 16 van de 26 wedstrijden achter de bal aan moesten lopen door de kracht van de tegenstanders."

De tien wedstrijden waarin zijn volgelingen wel goed partij konden bieden, leverden 22 punten op. Ruim voldoende om directe degradatie te ontlopen, maar niet om de nacompetitie voor te blijven. Poll: ,,Een persoonlijk dieptepunt was de 9-0 nederlaag tegen kampioen Voorwaarts, in de voorlaatste competitiewedstrijd. We moesten een goed resultaat halen voor directe handhaving, maar we kwam in no-time weer op achterstand."

Confrontatie

In die confrontatie werd de trainer door de scheidsrechter weggestuurd en kreeg hij een forse schorsing. Daardoor moest Poll de eerste nacompetitiewedstrijden achter de afrastering plaatsnemen. ,,Ik pakte de scheidsrechter vast om de situatie die hij in mijn ogen verkeerd beoordeelde te verduidelijken. Heel dom natuurlijk en een terechte rode kaart."

Die felheid had Poll als voetballer al en is als trainer nog steeds niet altijd onder controle te houden. Het hoort bij zijn leermomenten. ,,Het was al mijn tweede rode kaart dit seizoen. Als speler was ik hard en rechtlijnig, maar als trainer probeer ik wat zachter te zijn."

Docent

Poll, in het dagelijks leven docent, gunt zich de tijd na te denken over de vraag of hem zaken verrast hebben in zijn eerste jaar als hoofdtrainer.

,,Ik geef leerlingen altijd minstens tien seconden om over een antwoord na te denken, zodat ze hun hersenen echt moeten gebruiken. Dat ga ik natuurlijk ook doen." Even later komt het weloverwogen antwoord: ,,Ik probeer als hoofdtrainer om verrassingen voor te zijn. Dit eerste jaar heb ik mij echt wel in een aantal dingen vergist en ik ben ook nu nog zoekende. Hoe weet je of je team het plafond heeft bereikt? Hoe ver wil je gaan als trainer?"

Veeleisend