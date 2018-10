Rossige rots Kiekebosch aast met Wijhe op de pot met goud

Dit seizoen moet het gebeuren. Max Kiekebosch (23) is eindelijk topfit en gaat met koploper Wijhe voor de titel in de derde klasse B van 't zondagvoetbal.

Maar dat zo uitspreken? Mwah, dat doet-ie liever niet. ,,We willen heel veel, zijn sterker dan vorig seizoen. Meedoen om de titel tot de laatste speeldag, dat hebben we vorig jaar rond deze tijd intern wél uitgesproken. Laten we nu maar een slag om de arm houden."

Hij heeft een punt. Na de degradatie uit de tweede klasse eindigde het team - onder de nieuwe trainer Hans van der Hoop - in het seizoen 2016-2017 als vijfde en streed tot op de laatste dag mee om promotie.

Vorig seizoen leek alles mis te gaan, na drie remises kwam de klad erin.

Uit de roulatie

Belangrijke spelers als hijzelf, topscorer Ricardo Heerink en de van Heino teruggekeerde Tjidde Koopman waren lang uit de roulatie. De ploeg bungelde zelfs een tijd onderaan de ranglijst en tot overmaat van ramp moest de trainer vanwege een burn-out een pas op de plaats maken.

Pas in de lente keerde het tij. Kiekebosch, de controlerende middenvelder, maakte in die tijd voor het eerst weer de negentig minuten vol. ,,Ik was kort voor de winterstop hersteld van een liesblessure, waar ik al drie keer eerder mee sukkelde. Wat de blessure precies inhoudt, weet ik niet. Ik hou er in ieder geval rekening mee: als ik daar pijn voel, sla ik een training over. Gelukkig gebeurt dat zelden."

Pijnvrij en met een vrijwel geheel fitte selectie startte de equipe een indrukwekkende inhaalrace. Uit de laatste zeven duels werden negentien punten gehaald, de nacompetitie om promotie werd op een haar na gemist.

Begeerd

Wijhenaar Kiekebosch werd als jongeling begeerd door FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. ,,Ze wilden me alle drie hebben. Ik koos om praktische redenen voor Zwolle. Bij de overgang naar het tweede jaar van de A moest ik weg, de leiding vond dat ik stagneerde in mijn ontwikkeling. Dat zal dan wel zo zijn geweest, zij hebben er immers verstand van."

Drie seizoenen Rohda Raalte volgden, in het eerste was er 'brons' in de hoofdklasse. Het jaar daarop degradeerde de roemruchtige amateurclub, in 2017 hield Kiekebosch het er voor gezien omdat een basisplaats niet was gegarandeerd. ,,Ik heb me toen weer bij mijn oude cluppie gemeld en in Deventer mijn studie commerciële economie afgerond."

De rossige rots werd met open armen ontvangen, zijn rol als bepalende middenvelder moet in het late voorjaar van 2019 mede garant staan voor de pot met goud. ,,Ik ben sterk, maar niet groot. Nu ik topfit ben, volle bak kan gaan en weer wedstrijdritme heb, kan ik bepalend zijn."

Belangrijk zijn

Aan hogerop spelen, denkt hij niet. ,,Ik ga hier niet snel meer weg, die gedachte leeft bij mij helemaal ook niet. Ik wil vooral heel veel spelen en belangrijk zijn voor de ploeg."