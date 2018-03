Rotman wil door de voordeur weg bij Genemuiden

1. Tien jaar Genemuiden, maar DOS Kampen blijft mijn club.

,,Het is lastig om met elkaar te vergelijken... Met Genemuiden heb ik sportief veel bereikt, bij DOS Kampen ben ik begonnen en wil ik eindigen. Dat is puur mijn eigen keuze. Ik ben de jongste niet meer, heb een vrouw en kind thuis en ben het best wel zat om drie keer in de week te trainen. Ik wil ook wel weer eens met het fietsje naar de club. Bij DOS kom ik in een heel nieuwe ploeg terecht, in vergelijking met toen ik begon. Alleen Wim Snippe is er nog bij, mijn beste vriend. Ik kijk er naar uit om weer met hem te voetballen.

Bij Genemuiden heb ik het grootste deel van mijn carrière mogen spelen. De gesprekken over contactverlenging duurden nooit langer dan vijf minuten. Behalve toen Excelsior'31 serieuze interesse had. Daar heb ik twee keer mee gesproken, maar Rijssen was voor mij al gauw een uur rijden. Op basis daarvan heb ik besloten om het niet te doen. Dat was een goede beslissing; een jaar later werd ik met Genemuiden kampioen."

2. Ik speel op dit niveau dankzij mijn gouden linkervoet.

,,Zonder dat linkerbeen had ik inderdaad niet zo hoog gespeeld. Mijn linker is mijn beste onderdeel op voetbalgebied, een belangrijk wapen. Met rechts moet ik niks doen, behalve af en toe de bal hard wegroeien. Bij Genemuiden neem ik bijna alle standaardsituaties, al vind ik dat ik daar dit seizoen te weinig uit scoor. Een penalty, een afstandsschot en thuis tegen Staphorst een vrije trap. Dat moeten er meer zijn. Omar Kavak heeft ook een goede vrije trap. We overleggen altijd. Als je de hele wedstrijd geen pepernoot raakt, moet je ook niet achter de bal gaan staan."

3. Zeven wedstrijden in het betaald voetbal, dat hadden er veel meer moeten zijn.

,,Het waren er iets meer. Ik heb bij FC Zwolle in 2008 ook nog vijf wedstrijden in de play-offs gespeeld, tegen FC Den Bosch en De Graafschap. Alleen worden die niet meegerekend. Het hadden er misschien nog meer kunnen zijn. In mijn eerste seizoen had ik Niklas Moisander voor me, die was gewoon een stuk beter. Dan kan ik dat accepteren. Een seizoen later stond Mike Derlagen op linksback, terwijl ik voor mijn gevoel een goede voorbereiding draaide.

Ik had ook geen goede band met trainer Jan Everse. Als persoon vond ik hem niet prettig. Na dat seizoen was ik er wel klaar mee, mijn contract bij FC Zwolle werd niet verlengd. Ik moest dus weg, maar wilde dat zelf ook graag. Daarna is er nooit belangstelling van andere profclubs geweest. Ik had als een van de weinige spelers geen zaakwaarnemer. Die had ik in mijn positie ook niet nodig."

4. Ik verlaat SC Genemuiden met het kampioenschap.