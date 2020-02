Routinier De Velde volgend seizoen hoofdtrainer DOS Kampen

video Schuifpuz­zel rond stadion PEC Zwolle, áls de club overstapt volgend seizoen op écht gras

16:25 PEC Zwolle voetbalt komend seizoen op natuurgras. Voorwaarde is wel dat lijfsbehoud in de eredivisie wordt afgedwongen. Omdat de nieuwe grasmat veel minder kan worden bespeeld dan het kunstgras, is de club bezig met extra velden in de omgeving. Voorzitter Adriaan Visser heeft het volste vertrouwen dat PEC beide obstakels neemt. ,,Al zit de duivel in de details.”