Routinier Harmens stopt ermee bij Rohda Raalte

,,Ik ga stoppen”, zegt Harmens over zijn besluit. ,,Eigenlijk ben ik nu al gestopt door de hele situatie met corona. Ik kijk ernaar uit, lekker een jaar geen verplichtingen en extra tijd aan mijn gezin kunnen besteden. Ik blijf wel wat sporten en wellicht weer voetballen in een lager team als het gaat kriebelen. Maar voor nu is het mooi geweest na dertien jaar in Rohda 1. Ik zwaai af met Dirk, hij na veertien seizoenen in het eerste. We hebben een mooie tijd gehad samen.”