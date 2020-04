Routinier Koster gaat bij Staphorst als assistent-trainer op de bank zitten

SPELERSCARROUSEL Go Ahead raakt na Dokter ook Freesje Stredel kwijt

17:02 Na Delano Dokter neemt vijfdeklasser Go Ahead in de zomer ook afscheid van Freesje Stredel. De verdediger kwam in het verleden onder meer uit voor IJsselstreek en FC RDC, maar stopt mede vanwege blessuregevoeligheid. Daarnaast hoopt Stredel (31) meer tijd over te houden voor zijn kinderen.