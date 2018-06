Routinier Ronald Hoek van Nunspeet naar Zeewolde

De verdediger woont al vierenhalf jaar in het polderdorp en wil door werk en gezin nu op lager niveau gaan voetballen. De drive om maximaal te presteren is nog altijd aanwezig, zo verzekert hij.

Hoek heeft een fraaie staat van dienst in het regionale amateurvoetbal. Van Hulshorst en Nunspeet (debuut als 15-jarige in het eerste), ging hij naar de jeugd van FC Groningen en PEC Zwolle (jaar A-selectie) terug naar Nunspeet (toen hoofdklasser). Na drie jaar DVS’33, waar hij door twee knieoperaties niet meer op topklasseniveau meekon, keerde hij terug bij Nunspeet, waar hij twee jaar aanvoerder was en als verdediger/middenvelder speelde.