Routiniers van het vierde elftal helpen Hardenberg'85 aan de winst die goed is voor handhaving

Trotse Witkampers degraderen uit hoofdklas­se: ‘Het is ons helaas niet gelukt’

Met het degradatiespook op de hielen speelden de Witkampers dames tegen medelaagvlieger Buitenveldert. Een do-or-diewedstrijd, want bij verlies zou handhaving in de hoofdklasse niet langer mogelijk zijn. Ondanks het bij vlagen goede spel ging het mis voor de Larense vrouwen, 3-4. Daarmee is degradatie een feit, en het voetbalsprookje in de hoofdklasse afgelopen. Toch verlaten de Larense Leeuwinnen met opgeheven hoofd de hoofdklasse.

22 mei