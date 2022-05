Routiniers van het vierde elftal helpen Hardenberg’85 aan de winst die goed is voor handhaving

spelerscarrousel Spelerscar­rou­sel: Versterkin­gen voor Gramsber­gen, Ter Wijlen in Bruchter­veld, niet Bouwer maar Visser naar Flevo Boys, El Ablak toch door bij DVS’33

De beslissingen over het aanstaande seizoen worden in het amateurvoetbal vaak al bijtijds genomen. We houden dat bij in de spelerscarrousel. Dit overzicht wordt met nieuws regelmatig aangevuld.

27 mei